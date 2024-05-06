عقار: الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه عمل المنظمات

الخرطوم: السوداني

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، أن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه عمل المنظمات في ظل الظروف الراهنة، لا سيما في مراكز القلب ومستشفيات الأطفال.

وإلتقي عقار، اليوم الاثنين، رئيس منظمة الطوارئ الإيطالية، روزلا ميشو ـ التي قدمت تقريراً حول عمل المنظمة وأنشطتها في مجال الطوارئ الصحية في السودان.

وأكمل أن مركز السلام لجراحة القلب ما زال يعمل بالخرطوم رغم الحرب والحصار، كما دعت إلى إعادة فتح مركز الأطفال التابع للمنظمة بنيالا.

وأضاف ميشو، أن المنظمة تتطلع إلى دعم الحكومة السودانية بما يمكنها من مواجهة التحديات التي تواجهها خاصة مشكلات الكهرباء واستخراج التأشيرة لأطقم العمل.