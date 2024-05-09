الريال يعبر لنهائي الأبطال بثنائية البديل خوسيلو في ماكينات البايرن

قاد البديل خوسيلو ماتو فريقه الملكي ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني ليل الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. في معقل الميرنجي”سانتياجو برنابيو”. وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب “ويمبلي” ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و(90+1)، بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتجية (4-3) في مجموع المباراتين.

وبهذه النتبجة؛ سيلعب ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، أكثر بسبعة نهائيات عن أي فريق آخر في تاريخ المسابقة (ميلان وبايرن ميونخ لعب كل منهما 11 مباراة نهائي).

ويبلغ الريال المباراة النهائية في 6 من آخر 11 نسخة من البطولة.