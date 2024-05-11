وكالة أمريكية: هجوم الدعم السريع على الفاشر سيفاقم الوضع الإنساني

الخرطوم: السوداني

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور، اليوم (السبت)، إنّ هجوم قوات الدعم السريع المحتمل على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور سيفاقم الوضع الإنساني «الكارثي» بالفعل في السودان.

وأضافت عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الهجوم «سيؤدي على الأرجح لارتكاب فظائع ضد المدنيين في دارفور».

وأضافت: «الولايات المتحدة تدعو قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي إلى وقف التصعيد فوراً، وتدعو الدول التي لها تأثير على الجانبين لحثهما على وقف القتال والاستعداد لإجراء مفاوضات لإنهاء هذا الصراع».

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