شركة زين: عودة خدمة التجوال الدولي في عدد من الدول

متابعات: السوداني

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، عن عودة خدمة التجوال الدولي لمشتركيها في كل من “مصر، قطر والإمارات”. مع توقع عودة الخدمة في عدد آخر من الدول في القريب العاجل.

وقالت زين إن الخطوة تأتي ضمن المساعي التي تبذلها الشركة لاستعادة جميع خدماتها بعد تشغيل المقسم الرئيسي الجديد بمدينة بورتسودان في الثالث من مارس 2024، إضافةً لسعيها لاستعادة رقعة تغطيتها الأكبر في السودان.

تعتبر خدمة التجوال الدولي من الخدمات المهمة التي تمكن المشتركين من التواصل مع ذويهم، والاستفادة من تطبيقات التواصل الاجتماعي والتطبيقات البنكية المختلفة.

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