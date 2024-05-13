الرئيس المصري السيسي: العبء المالي لـ9 ملايين ضيف في مصر 10 مليارات دولار

القاهرة: السوداني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنّ بلاده تستضيف حوالي 9 ملايين أجنبي. موضحاً أن سكان مصر يبلغ 106 ملايين نسمة بالإضافة إلى ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة: (لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالى علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعنى الرقم ده؟).

وأضاف: “لو نحن بندي متوسط المياه الذي هو أقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 ملايين يصبح 4.5 مليار متر في السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة جداً”.