مصادر (السُوداني): الفريق أول البرهان يعتذر عن المشاركة في قمة المنامة

بورتسودان: السوداني

قالت مصادر (السُوداني)، إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اعتذر عن المشاركة في القمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وأوضحت المصادر، أن البرهان كلّف وزير الخارجية السفير، حسين عوض؛ برئاسة وفد السودان في القمة العربية.

الجدير بالذكر، إن رئيس مجلس السيادة، البرهان، كان من المفترض أن يتوجه إلى البحرين، صباح غد الثلاثاء 15 مايو الجاري، لحضور أعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها المنامة. حيث ستكون الأزمة السودانية حاضرةً على طاولة اجتماعات القادة العرب.