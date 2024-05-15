وزير الخارجية: لن نسمح لأي منبر آخر أن يهدم منبر جدة للحوار السوداني

المنامة: السوداني

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير، فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية السوداني المكلف السفير، حسين عوض، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.

وحث وزير الخارجية السعودي، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعودة إلى الحوار في السودان تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي. وقال ان السعودية قلقة من استمرار العمليات العسكرية في السودان.

‏من جانبه أكد وزير الخارجية السوداني، بانه لا مانع لدى السودان من عودة مباحثات جدة. وقال: “ملتزمون بذلك.. ‏ولن نسمح لأي منبر آخر أن يهدم منبر جدة للحوار السوداني”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ33، المنعقدة في المنامة البحرينية.

