برنامج الاغذية العالمي: توصلنا إلى 30% فقط من المحتاجين في السودان

متابعات: السوداني

قال برنامج الأغذية العالمي، إنه لم يتمكن من الوصول إلا إلى نحو 25 ـ 30% من بين 18 مليون شخص في السودان يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ونوه إلى أنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع لتخزين الإمدادات الغذائية في دارفور وكردفان قبل بدء موسم الأمطار، حيث تصبح العديد من الطرق غير صالحة للاستخدام.

وأوضح أن الوضع في السودان لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه، داعياً إلى الحاجة الماسة لممارسة الضغط على جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل.

وكانت الحكومة وافقت على استخدام ثمانية معابر ــ بينها جوية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في السودان.