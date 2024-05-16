اجتماع تشاوري في جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية حول المساعدات الإنسانية

كتبت: سوسن محجوب

تبدأ بالعاصمة جوبا اليوم الخميس، الاجتماع التشاوري بين الحكومة الانتقالية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حول فتح الممرات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ولاية جنوب كردفان، حيث يقود السودان وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس.

وعلمت (السودانى)، إن وفد الحركة الشعبية يقوده السكرتير العام، عمار آمون، وتبدأ أعمال الاجتماع بجلسة افتتاحية بفندق بريميد يقدم خلالها كلمات لكل من رئيس وفدي الاجتماع، فضلاً عن كلمة لوزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الجنوب رمضان محمد عبد الله، ومستشار رئيس الشؤون الأمنية ــ رئيس آلية الوساطة توت قلواك.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر ليوم ــ واحد اتفاق اللجان الفنية على الإجراءات اللوجستية لإيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الطرفين.

وأدت الهجمات التي تشنها مليشيا الدعم السريع إلى تدهور الوضع الإنساني بالولاية، حيث لا تزال تحاصر قوات الدعم ثاني أكبر مدن الولاية الدلنج وتقطع الطريق الرئيسي بينها والعاصمة كادُقلي في ظل حركة نزوح كبيرة وسط المناطق التي تجتاحها المليشيا.

وفي السياق، غادر عضو مجلس السيادة الانتقالي ــ نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، شمس الدين كباشى، صباح اليوم الخميس إلى جوبا في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين بدولة الجنوب.

وكان كباشى قدم أبرم اتفاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو.