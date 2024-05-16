قمة المنامة: منع التدخلات الأجنبية في السودان والتأكيد على الأمن المائي لمصر والسودان

متابعات: السوداني

أكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في المنامة البحرينية، على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. كما شدّد البيان على ضرورة “منع التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة السودانية، وتهديد السلم والأمن الإقليميين” – بحسب ما أوردته قناة الشرق السعودية.

كما أكد مشروع البيان على الأمن المائي لمصر والسودان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معلناً التضامن مع مصر والسودان في اتخاذ ما تريانه من إجراءات لحماية أمنهما ومصالحهما المائية.