وفاة الموسيقار “أسامة بيكلو”

كتبت: محاسن أحمد عبدالله

توفي مساء اليوم بمدني الموسيقار السوداني المعروف (أسامة بابكر التوم) المُلقب والشهير ب(أسامة بيكلو) بعد معاناة مع مرض القلب.

كان الراحل أجرى عدد من عمليات القلب قبل إندلاع الحرب في الخرطوم، من بينها تركيب صمام وظل يتابع مع الاطباء حتى قيام الحرب ونزوحه من الخرطوم ومعاناته مع توفير العلاج.

عمل الراحل مع عمالقة الغناء في السودان ولكن أبرز تجاربه الموسيقية في رحلته الفنية الطويلة كانت مع الفنان والموسيقار الراحل محمد الأمين.

نعاه زملاءه بالوسط الفني وجمهوره ومعجبيه داخل وخارج السودان، معددين مآثره وطيب خصاله كونه فقد كبير للساحة الفنية.