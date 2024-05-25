سلطان دار مساليت يكشف لـ(السوداني) مشروع فصل دارفور

بورتسودان: سوسن محجوب

قال سلطان دار مساليت، سعد عبد الرحمن بحر الدين، لـ(السوداني)، إن “مشروع فصل دارفور” بدأ التخطيط له منذ شهور، وكانت البداية عبر لقاءات تمت في إحدى دول الجوار، فيما بدأ تنفيذ المخطط في الاجتماع التشاوري الذي عُقد في (توغو).

واحتضنت توغو؛ برعاية من قادة الدعم السريع في يوليو 2023 مؤتمرا حول دارفور، قاطعته الكثير من حركات الكفاح المسلح في دارفور.

وأضاف سلطان المساليت في حواره مع (السوداني) ينشر لاحقاً، إن فحوى الدعوة التي تلقاها للمشاركة في أعمال مؤتمر باريس منتصف يناير المنصرم، تختلف تماماً عما حدث في أول جلسة للمؤتمر، حيث عرضت المنصة أجندة سياسية على الحاضرين ولم يرفضها أحد عدا “هو ” ما يرجّح أنهم على علم بها.

وقال بحر الدين عقب المؤتمر، إنه أحبط مؤامرة إعلان دولة دارفور من داخل مؤتمر باريس، وشدد أن المساليت انضموا إلى السودان وهم من يقرروا انفصاله أو وحدته.

ولفت سلطان دار مساليت، أن الانتهاكات التي تعرض لها سكان الجنينة يفوق مئات المرات ما تعرضت له دارفور خلال حروب 2003، وأضاف أنه يأمل أن تحقق محكمة الجنايات الدولية العدالة للضحايا، وان تدين وتجرم الذين جنوا على أهل السودان ودارفور وأهل الجنينة خاصة، مضيفاً أن عمل المحكمة يسير بصورة جيدة وأرجح أن تتنهي مرحلة التحري في يوليو المقبل وتضع ما خلصت له على طاولة المعنيين.