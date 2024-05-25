أعمال إصلاح مختلفة لعدد من المرافق الخدمية تمهيداً لدخولها للخدمة في أم درمان القديمة

أم درمان: السوداني

أعلنت ولاية الخرطوم، أنّ منطقة أم درمان القديمة تشهد أعمال إصلاح مختلفة لعدد من المرافق الخدمية؛ تمهيداً لدخولها للخدمة مرة أخرى، وأبدى والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اهتماماَ كبيراً بإيجاد مساحات لدفن الموتى بمقابر أحمد شرفي، وإغلاق عدد من المقابر بأم درمان وكرري بعد أن امتلأت المساحات المخصصة للدفن. وقال الوالي إن المعالجة التي تجرى الآن بمقابر أحمد شرفي، تتم على أساس المحافظة على الميادين المخصصة لممارسة الرياضة، وبين استغلال بعض المساحات حول مقابر أحمد شرفي لدفن الموتى.

وأضاف أن اللجنة التي تم تكوينها لهذه المهمة قطعت شوطاً طويلاً في أعمالها، وشرعت في تنفيذ المعالجات بتجهيز عدد من القبور لأعمال الدفن.

كما وقف الوالي على الأعمال الهندسية الكبيرة لاستبدال خط المياه الرئيسي شرق مقابر أحمد شرفي، كمعالجة نهائية لهذه المشكلة التي تسببت في مضايقات كبيرة للمواطنين، وأدت إلى تسرب المياه للمناطق المجاورة، وبنهاية الصيانة والتي يتوقع أن تنتهي خلال الأيام القادمة ستستقر إمدادات المياه لمناطق ود نوباوي والقماير والكبجاب والحارات الجنوبية بالثورة.

واضطلع الوالي على الأعمال التي تقوم بها هيئة مياه ولاية الخرطوم لإعادة الضخ بمحطة مياه بيت المال، وقدّم مدير الهيئة مهندس محمد علي العجب، تقريراً خلال الزيارة للأعمال التي تمت حتى الآن، مؤكدًا أن الجهود الحالية ستسهم في إعادة المياه لعدد من أحياء أم درمان القديمة.