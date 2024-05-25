ياسر العطا لـ”الحدث”: الحديث عن خيانة قادة الجيش للبلاد مؤلم والبرهان إن كان خائنا لتنحى وقبض الثمن
*روسيا طلبت “نقطة تزود” على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر
*ياسر العطا: الدعم السريع والسياسيون الداعمون لهم فرضوا علينا القتال أو الاستسلام و”خيارنا القتال”
*نعتذر للشعب السوداني عن أي تقصير ونتحمل ما يحدث بكل مسؤولية
* نريد من الدعم السريع تنفيذ اتفاق جدة للانتقال إلى المراحل الأخرى
*المرحلة اللاحقة من التفاوض يجب أن تتمثل في تسليم الدعم للأسلحة الكبيرة
*ياسر العطا: سحبنا الأسلحة من كتائب المقاومة الشعبية ونجهزهم الآن لمرحلة لاحقة
*لدينا 12 كتيبة للمقاومة الشعبية مكونة من مختلف ألوان التيار السياسي
*المناطق التي تركها الجيش “عاث” الدعم السريع فيها فسادا
* تأخرنا في استرداد بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد لكننا جاهزون حاليا
* إنجاز الجيش الحقيقي استرداده زمام المبادرة بالهجوم وترك العدو
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