ياسر العطا لـ”الحدث”: البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا

*روسيا طلبت “نقطة تزود” على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر

‏*ليس عيبا إعطاء قاعدة عسكرية لأي دولة على البحر الأحمر جمعتنا معها شراكات اقتصادية