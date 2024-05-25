ياسر العطا لـ”الحدث”: البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا

*روسيا طلبت “نقطة تزود” على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر
‏*ليس عيبا إعطاء قاعدة عسكرية لأي دولة على البحر الأحمر جمعتنا معها شراكات اقتصادية

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By alsudani
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alsudani

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