إثر سقوط دانة بمخبز في أركويت.. استشهاد متطوع بمنظمة أطفال مرضى السرطان

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

استشهد المتطوع السوداني، زاهر حماد، باستراحة منظمة (كلنا قيم) لأطفال مرضى السرطان، برائش دانة سقطت عليهم أثناء وجوده وآخرين بمخبز في حي أركويت بالخرطوم.

يذكر أن الراحل كان يقوم بتوفير زجاجات الدم وجرعات الكيماوي لأطفال مرضى السرطان، كما قام بإجلائهم من الخرطوم إلى مدني بعد اندلاع الحرب، ورفض مغادرة الخرطوم بالرغم من إلحاح زملائه بالخروج منها حتى توفي.

نعته منظمة “كلنا قيم” بأنه كان أحد الشباب الطيبين الذين دفعوا شبابهم لخدمة الأطفال مرضى السرطان، منسقاً من داخل المستشفيات ومتطوعاً في كل المبادرات.