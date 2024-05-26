الفريق أول البرهان يبحث الأوضاع الأمنية في البلاد مع مدير الشرطة

بورتسودان: السوداني

بحث رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم مع مدير الشرطة الفريق خالد حسان، الأوضاع الأمنية في البلاد والجهود التي تبذلها قوات الشرطة لحفظ الأمن، وضرورة تعزيز دور الشرطة خلال الفترة المقبلة، ومُحاربة الجريمة والظواهر السالبة.

وقال مدير عام قوات الشرطة في تصريح صحفي، إنه اطلع رئيس مجلس السيادة على الموقف الأمني وخطة قوات الشرطة لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والقيام بحملات منعية وكشفية واسعة النطاق لمحاربة الجريمة وقطع الطرق على معتادي الإجرام والمتفلتين وإزالة الظواهر السالبة، بجانب توفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأشار إلى الانتشار الواسع لقوات الشرطة في الولايات الآمنة للقيام بواجباتها الأمنية وتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين وتأمين الأسواق والمناطق التجارية المهمة والمرافق الحيوية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكداً جاهزية واستعداد قوات الشرطة لتغطية كافة أقسام الشرطة، لافتاً إلى استقرار الأوضاع الأمنية بفضل الجهود المبذولة من قوات الشرطة وانتشارها.

مؤكداً وقوف قوات الشرطة في خندق واحد مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة.