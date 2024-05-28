الشيخ الأمين عمر يطلق مبادرة لعودة المواطنين طوعياً من مصر إلى أم درمان

ام درمان: مشاعر أحمد

أعلن شيخ الأمين عمر، عن مبادرة للعودة الطوعية لسكان مدينة أم درمان القديمة للراغبين في العودة من جمهورية مصر العربية؛ بتخصيص بص مجاني.

واعتبر الأمين أن هذا العمل هو بمثابة رد الجميل للإنسان الأم درماني.

وقال لـ(السوداني)، إن المبادرة بسبب خبر وصول مجموعة من السودانيين موجودين في مدينة أسوان المصرية وهم لا يملكون المال، فسارعنا بتأجير بصات سفرية لإعادتهم إلى ديارهم.

وأوضح أن التفويج لحاملي تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن الذين سافروا عبر التهريب سيتم إيقافهم في الحدود المصرية السودانية.

وأوضح: “وفرنا 7 بصات، البص فيه 40 فردا ويكلف 4 ملايين جنيه؛ ورجع حالياً 280 فرداً”. وأكد عدم تلقي دعم من أي جهة لهذه المبادرة.

وقال إن العودة ليس فيها خطورة على المواطنين والأعمار بيد الله وهناك رغبة كبيرة جداً للعودة مضيفاً: “الدانة ولا الإهانة”.