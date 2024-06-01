الفريق أول ياسر العطا: لا عودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة

أخبار السودان
By admin

أم درمان: السوداني

تفقد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا، القوات بمنطقة وادي سيدنا يرافقه أعضاء القيادة الجوالة وقادة القوات بالمنطقة.

وقام بزيارة جرحى ومصابي معركة الكرامة، حيث أكد إصرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين على حسم التمرد بشكل نهائي، قاطعاً بعدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة.
وهنأ العطا، القوات التي نفّـذت العملية النوعية ببحري والتي دمّـرت جزءاً كبيراً من القوة الصلبة للعدو. مؤكداً أنّ هذا الشكل من العمليات سيتكرّر بأشكال مختلفة في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة دون الإفصاح عن ذلك، مؤكداً بأن النصر قريبٌ.

شارك الخبر
admin
تصفح أيضاً More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.