العثور على جثة سوداني في مصر.. والسلطات تكشف أسباب الحادث

القاهرة: متابعات

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية بقنا، ملابسات العثور على جثة شخص سوداني الجنسية، ملقاة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، حيث تبين أن حادث سيارة وراء الواقعة.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً الأسبوع الماضي من غرفة العمليات بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص سوداني الجنسية بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من محور الشهيد باسم فكري بمركز قوص.

وتبين من تحريات اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، أن الجثة لشخص سوداني الجنسية، وملقاة بين قرية العقب، ومحور الشهيد باسم فكري في مركز قوص وأن حادث سيارة وراء الواقعة، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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