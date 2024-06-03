البرهان يتسلم رسالة من سلفا كير

بورتسودان: السوداني

تسلم رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان أمس، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وقال توت مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية والذي سلم الرسالة، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرّق لقضية نفط جنوب السودان. مبيناً أن خط نقل بترول الجنوب تأثر بالحرب الدائرة حالياً بالسودان، حيث توقف بسبب استمرار العمليات العسكرية في المناطق الواقعة في الخط.

وقال إن رئيس مجلس السيادة أكد استعداد السودان لتقديم كل ما من شأنه المساعدة في انسياب بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية.

وأضاف توت أنه تم التوافق على عقد لقاء بين وزارتي النفط في البلدين للتفكير في كيفية معالجة هذه القضية، مبيناً أن البترول يعد شريان حياة لمواطني الدولتين الشقيقتين.

يُذكر أنّ وفد دولة الجنوب ضم بجانب مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية كلاً من وزيري رئاسة الجمهورية والنفط.