د. حمدوك: نرحب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني.. وسنتواصل مع الأشقاء في مصر حول مبادرتهم وتفاصيلها

متابعات: السوداني

كشف رئيس تنسيقية تقدم، د. عبد الله حمدوك، أنه تم الاتصال بهم من قبل جمهورية مصر؛ حول المبادرة المصرية.

وقال وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لتقدم: “نرحب بكل المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني بوقف الحرب وتحقيق السلام والوصول لحكم مدني ديمقراطي مستدام ودائم.. سنتواصل مع الأشقاء في مصر حول هذه المبادرة والتفاصيل المرتبطة بها”.

وأعتبر حمدوك، انعقاد المؤتمر التأسيسي لتقدم؛ بالإنجاز غير المسبوق في تاريخ التحالفات السياسية في السودان، حيث خَرجت بعده تقدم أكثر قوة ووحدة.

وقال: “انعقاد المؤتمر التأسيسي لتقدم في الأسبوع الأخير من مايو 2024م، حدث غير مسبوق في تاريخ التحالفات السياسية السودانية، لقد اجتمعنا على مدار أسبوع وتوافقنا على الرؤى السياسية وآليات العمل التنظيمية والهيكل بما يجعلنا أكثر قدرة وفعالية في جهود إنهاء الحرب.. خرجنا من هذا المؤتمر التاريخي أكثر قوة ووحدة ومتفقين في الأهداف، وأكثر قدرة وعزيمة وإرادة في التعبير عن تطلعات شعبنا وحرصاً على مصالحه والتعبير عن تطلعاته في إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي”.