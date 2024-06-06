الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

دعت الأمم المتحدة الخميس إلى التحقيق في المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في بلدة “ود النورة” بولاية الجزيرة، وتقديم الجناة للعدالة.

وقال بيان للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي اليوم الخميس: “أطالب بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وحقائق ما حدث في ود النورة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم”.

وأوضح بأن الأمم المتحدة صدمت من التقارير التي أفادت بوقوع هجمات عنيفة وارتفاع عدد الضحايا في البلدة.

وقال البيان “في حين أن الأمم المتحدة لا تملك حتى الآن التفاصيل والحقائق الكاملة لأحداث الأمس، إلا أنّ هناك تقارير موثوقة عن إطلاق نار كثيف واستخدام أسلحة متفجرة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان”.

وأشارت سلامي إلى أن قوات الدعم السريع أكدت علناً أن عناصرها شاركوا في العمليات البرية في هذه المنطقة في 5 يونيو.

وأردفت: “حتى بالمعايير المأساوية للصراع في السودان، فإن الصور التي تظهر من ود النورة تفطر القلب”.

وجدّد البيان مطالب الأمم المتحدة بضرورة احترام قواعد الحرب، واحترام القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة.

وطالب بتجنُّب الاشتباكات المسلحة واستخدام الأسلحة المُتفجِّرة في المناطق المكتظة بالسكان بأيِّ ثمن، وقال إنه لا يمكن أبداً أن يكون المدنيون هدفاً.

وأكد البيان أنه لا يمكن السماح بأن يتحول الإفلات من العقاب إلى حالة أخرى، لكون أنّ المأساة الإنسانية في السودان أصبحت سمة مميزة للحياة.