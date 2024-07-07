صدور البيان الختامي لمؤتمر القاهرة.. ومناوي وجبريل يرفضان البيان

القاهرة: السوداني

أكّـد البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة على ضرورة الوقف الفوري للحرب، بما في ذلك آليات مراقبة وقف إطلاق النار ووقف العدائيات. كما شدد البيان على الالتزام بإعلان جدة وتطويره لمواكبة مُستجدّات الحرب.

في وقتٍ، رفض نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، لقاء تقدم، والدخول في مباحثات مُباشرة معهم.

من جانبه، عبر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عن شكره لجمهورية مصر التي جمعت بين الفرقاء السودانيين، وقال في تغريدة على منصة X: “تنازلنا واجتمعنا على أمل أن يخرج المؤتمر بتعاطف مع الضحايا وإدانة ممارسات الدعم السريع، إلّا أنّ البيان الختامي خيّب ظنون السودانيين، خاصة الضحايا، لذا لسنا معنيين ببيان لا يحمل تعاطفاً مع الشعب”.

بينما قال د. جبريل: “جمهورية مصر العربية مشكورة أولاً على استضافتها لأعداد غفيرة من الشعب السوداني. ومشكورة ثانياً على سعيها الدؤوب لإيجاد حل للأزمة السودانية. ومشكورة ثالثاً على تنظيمها مؤتمراً جامعاً للقوى السياسية و”المدنية” السودانية في القاهرة بحثاً عن السلام”.

وأضاف: “استجاب المدعوون لدعوة مصر دون تردد لعظم مكانتها عندهم، ووجدوا في كلمة معالي وزير خارجيتها الافتتاحية، ما أثلج صدورهم. ولكن البيان الختامي لم يراع مشاعر الشعب الذي سامه المليشيا صنوف العذاب، ولم يقل من أفقر الشعب وجوّعه بعرقلة وصول الطعام إليه. لذلك آثرنا ألّا نكون طرفاً فيه”.

وناشد البيان الختامي، الجهات الداعمة لأطراف النزاع بالتوقف عن إشعال نيران الحرب في السودان. كما أكد البيان على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في هذا المجال، وأقرّ المؤتمر تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة الجهود لتحقيق السلام الدائم.