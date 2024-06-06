البرهان: الرد على جرائم المليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسياً

كوستي: السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من قيادة الفرقة 18 مشاة – كوستي، أنّ الرد على جرائم المليشيا بحق شهداء ود النورة سيكون قاسياً. وأضاف: “سنقاتل مليشيا الدعم السريع الإرهابية للنهاية حتى لو بقي آخر جندي في القوات المسلحة”.

وشدد على أنه لا تفاوض أو جلوس مع داعمي المليشيا من تنسيقية تقدم وقحت.

وقال البرهان: “لدينا فيديوهات مُوثّقة تثبت تورُّط المدعو يوسف عزت وشروعه في تسجيل 8 بيانات للإذاعة و5 بيانات للتلفزيون لإعلان الاستيلاء على السلطة وقريباً سيتم تمليكها للرأي العام”.