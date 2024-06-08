“خيوط المُـؤامرة”: بالصور تعرف على تفاصيل تسجيلات بيانات الاستيلاء على السُّلطة من قِبل مستشار حميدتي “يوسف عزت” عقب إندلاع حرب 15 أبريل

أم درمان: السوداني

أعلن تلفزيون السودان، عن بث حلقة اليوم بعنوان “خيوط المُـؤامرة”، تظهر مستشار حميدتي، يوسف عزت، وهو يحضر إلى مباني الإذاعة والتلفزيون لتسجيل بيان الاستيلاء على السُّلطة.

وقال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول البرهان، الخميس الماضي، إن لديهم فيديوهات مُوثّقة “تثبت تورُّط المدعو يوسف عزت وشروعه في تسجيل 8 بيانات للإذاعة و5 بيانات للتلفزيون لإعلان الاستيلاء على السُّلطة، وقريباً سيتم تمليكها للرأي العام”.

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