أمريكا تدين هجمات مليشيا الدعم السريع على قرية ود النورة في السودان

واشنطن: السوداني

أدانت أمريكا، الهجمات المروعة التي شنتها مليشيا الدعم السريع على المدنيين العُزّل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في السودان، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات، وفقًا لتقارير موثوقة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، إنه من الضروري أن تتخذ الدعم السريع إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات وإظهار المساءلة السريعة للمسؤولين عن قتل المدنيين، “ويجب على كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية ضمان حماية المدنيين ومحاسبة أي شخص في صفوفهم مسؤول عن جرائم حرب أو انتهاكات لإعلان جدة”.

وأضاف: “يجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء السودان الآن. ولن يكون هناك نصر عسكري في هذه الحرب، التي تقاس حصيلتها بالخسائر المأساوية في أرواح المدنيين، وتشريد الملايين من ديارهم، وسوء التغذية الحاد، والاغتصاب والتعذيب، والتطهير العرقي”.

ودعت واشنطن إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، ووضع حد فوري للعوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، والعودة إلى الحكم المدني الذي طالب به الشعب السوداني منذ فترة طويلة.