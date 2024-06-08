ارتفاع ضحايا ود النورة إلى (227) قتيلاً و(300) جريح

بورتسودان: السوداني

كشف نور الدائم عبد الحميد، أحد قيادات قرية ود النورة بولاية الجزيرة، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع على القرية إلى (227) شخصاً، بينما بلغ عدد الجرحى (300) جريح.

في وقت، وصف فيه وزير الصحة في ولاية الجزيرة، أسامة عبد الرحمن، الوضع الصحي بالكارثي، مشيراً إلى أنّ أغلب الوفيات من النساء والأطفال.

وقال عبد الحميد في مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان اليوم، حول مجزرة ود النورة، إن (90)% من السكان نزحوا إلى القرى المجاورة جراء العنف الذي مارستة مليشيا الدعم السريع على المواطنين، لافتاً إلى أنه تمت سرقة (160) سيارة، وتم نقل الجرحى عبر الدواب إلى مستشفى المناقل.

وطالب رئيس مجلس السيادة بتحديد فترة زمنية لإنهاء المعركة مع قوات الدعم السريع، وتوفير سلاح متطور لطرد المليشيا من الإقليم الأوسط ومن ثم بقية الولايات، مُؤكِّداً أنّ سكان الإقليم سينفذون في الأيام القادمة أسلوب الفزع لتحرير قرى الجزيرة.

داعياً أبناء الإقليم الأوسط بالخارج إلى إغاثة أهاليهم في الجزيرة، لأنهم في حاجة ماسّـة للغذاء والدواء.