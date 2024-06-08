التوم هجو لـ(آل دقلو): فشلتوا في أن تكونوا رجالاً.. وعلى البرهان تحديد زمن لحسم المعركة

بورتسودان: السوداني

وصف رئيس مسار الوسط، التوم هجو، مليشيا الدعم السريع بـ(الأوباش والسفلة). وقال إنّ آل دقلو هربوا ولم يظهروا حتى في الفضائيات “فشلتم حتى أن تكونوا رجالاً”، وأضاف: “ما قاموا به لا يشبه الرجال أين أنتم؟”.

وشن هجوماً على تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) واتهمها بأنها تنفذ أجندة خارجية، واعتبر الحرب التي تدور في السودان بأنها غزو خارجي.

ودعا هجو في مؤتمر صحفي عُقد ببورتسودان اليوم، حول مجزرة ود النورة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتحديد موعود لحسم المعركة مع قوات الدعم السريع، مُستدركاً: “نحن نحترم القيادة وخطتها في الحرب”.

وقال: “الفترة القادمة ستشهد (زحفاً مقدساً) نحو الجزيرة لطرد المتمردين، وسنرد الصاع صاعين وسيقاتل (30) ألفاً من المقاومة الشعبية والمستنفرين مع الجيش”، داعياً لتحديد موعود زمني ليتحرك أهل الوسط للقضاء على المليشيات المتمردة.

وأضاف هجو انه تم توزيع سلاح بـ(الخطأ) في بعض المواقع بالجزيرة، “لكن تمت معالجة الأمر، والآن تم تسليح (8) كتائب في سنار لقتال قوات الدعم السريع.. وسنطرد المتمردين من أرضنا”.