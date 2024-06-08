وفاة مئات السودانيين في رحلات السفر إلى مصر بصورة غير شرعـية

الشمالية: السوداني

لقي ما لا يقل عن 50 سودانياً حتفهم، خلال الأيام الماضية، جراء ضربات الشمس أو العطش والجفاف، أثناء محاولتهم الدخول إلى مصر عبر البر بصورة غير رسمية.

وتعتبر رحلة الدخول إلى مصر بصورة غير شرعية، محفوفة بالعديد من المخاطر، حيث تعرض المئات للموت، جراء انقلاب العربة التي تقلهم أو تعرضهم للدغات الأفاعي والعقارب، أو نتيجة لأشعة الشمس الحارقة في الصيف، أو التوهان في الصحراء.

وحكى عددٌ من السودانيين المصاعب التي تعرّضوا لها في الرحلة الشاقة التي تمتد إلى أيام، أولها استغلال أصحاب السيارات – عصابات تهريب البشر – التي تقلهم إلى الحدود، حيث كثيراً ما يطلبون منهم أموالاً إضافية، وانتظارهم لفترات ممتدة في منطقة (التخزين) وسط الصحراء والجبال، حيث هناك الأوضاع صعبة للغاية (أشعة الشمس، قلة الماء والمواد التموينية)، بالإضافة إلى عمليات النهب التي يتعرضون لها من قبل مجموعات سائقي (التكاتك)، وتركهم على قارعة الطريق أو إيصالهم بعد نهب كل مدخراتهم.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس واليوم، حملة تدعو السودانيين، بعدم السفر إلى مصر بصورة غير شرعية، نسبة لارتفاع عدد الوفيات في هذه الرحلات.