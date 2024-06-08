الأمم المتحدة: العراقيل حرمت 1.1 مليون سوداني من المساعدات في مايو

الخرطوم: السوداني

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا“، السبت، إنّ عوائق تقديم الإغاثة حرمت 1.1 مليون فرد من المساعدة في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة خلال شهر مايو الماضي.

وقال مكتب أوتشا في بيانٍ، إنه “في مايو، حُرم قرابة 302 ألف شخص في كردفان، و608 آلاف فرد في دارفور، و100 ألف شخص في الجزيرة، و98 ألفاً في الخرطوم من المساعدة”.

وعزا ذلك إلى رفض تصاريح سفر العاملين في المجال الإنساني وتقييد تحركات العبور عبر معبر الطينة الذي يربط مناطق شمال تشاد بولاية شمال دارفور، إضافةً إلى انعدام الأمن وعوائق أطراف النزاع.

وأشار البيان إلى وقوع 10 حوادث أثّرت على العمليات الإنسانية في الفترة ما بين مارس ومايو 2024، شملت ثلاث هجمات عنيفة على العاملين في المجال الإنساني وست حالات تدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية وعائق بيروقراطي واحد.

وكشف البيان، عن تحسن موقف الموافقة على تأشيرات الدخول خلال شهر مايو، حيث جرت الموافقة على 100 تأشيرة من أصل 120 تأشيرة.