المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان والالتزام بإعلان جدة

الدوحة: السوداني

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورته الـ(160) اليوم في الدوحة. وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومُساندة السودان في مُواجهة تطوُّرات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف.

وأكد المجلس على ضرورة العودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المُعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسُك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية.

كما حثّ المجلس، الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.

مؤكداً على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تمّ الاتفاق عليه في إعلان جدة المُوقّع في 11 مايو 2023م بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأكد المجلس الوزاري على قرار مجلس الأمن رقم 2724 الصادر بتاريخ 8 مارس 2024م، الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أيِّ عراقيل، وتمكين وصول المُساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، والالتزام بإعلان جدة، الذي يُؤكد حماية جميع المدنيين.

ونوّه بالمساعدات والجسور الإنسانية المُقدّمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.