الأوضاع الصحية في السودان: إصابات جديدة بحمى الضنك والملاريا والحصبة والسحائي وخروج مراكز قسطرة وجراحة القلب عن الخدمة

بورتسودان: السوداني

كشف تقرير مركز عمليات الطوارئ الاتحادي، عن تسجيل إصابات جديدة بحمى الضنك والملاريا والحصبة والسحائي. ونوه تقرير البرنامج القومي لمكافحة الملاريا إلى أن الحالات المؤكدة تمثل 14% من حالات الاشتباه خلال الربع الأول من العام الحالي، وكانت الولاية الشمالية الأعلى بنسبة 33% من جملة المترددين، تليها سنار 28%، نهر النيل 17% وكسلا 14%، في حين مجمل حالات الوفاة 108حالات، وأعلاها بولاية سنار.

في وقت انحسر الوباء الكبير للكوليرا بعدم تسجيل إصابات جديدة في الأسبوع 23.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية، إن تقرير الإدارة العامة للطب العلاجي، أشار إلى خروج مراكز قسطرة وجراحة القلب عن الخدمة البالغة 6 مراكز، منها 5 مراكز بولاية الخرطوم، ومركز واحد بولاية الجزيرة جراء الحرب والتي تعتبر من أهم المراكز، بينما أُجريت 280 عملية قسطرة علاجية، وتشخيصية وناظمات في المراكز العاملة، لافتةً إلى 6 مراكز جديدة مقترحة، منها 3 تحت الإنشاء، مشيرةً إلى توقف مراكز المخ والأعصاب بالخرطوم، مدني ونيالا.

وأوضحت أن 44 مركزاً للكُلى عاملة حالياً من جملة 102 مركز، وأن المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى وفّـر 7 ماكينات للغسيل مع توزيع 38 ماكينة مقدمة من صندوق المرضى السعودي لبعض الولايات، بينما أجريت 93 عملية مناظير وجراحة الجهاز الهضمي بمركز كسلا بدعم من الصحة الاتحادية.