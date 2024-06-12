لجنة المعلمين: قرار استئناف الدراسة بولاية الخرطوم “سياسي معيب”!

أم درمان: السوداني

وصفت لجنة المعلمين أن قرار وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، باستئناف الدراسة بولاية الخرطوم، قرار “سياسي معيب”.

وقال الناطق باسم المعلمين، الأستاذ سامي الباقر، إن القرار ليس المقصود به النتيجة التعليمية إنما يسعى للتصالح مع الحرب، واستمرار حكومة الأمر الواقع، وهو “ضرب من الجنون ليس إلا”. وأضاف: “محلية كرري واحدة من 7 محليات بالخرطوم، هل كرري فعلا آمنة، وكل الناس تعرف كيف يعيش المواطنون في كرري المعاناة، والمواطن في ولاية الخرطوم مشتت بين نازح ولاجئ، وهو غير قادر على الحياة بصورة طبيعية في مناطق النزاع”.

وشدد سامي ان القرار هو قطع الطريق أمام إيقاف الحرب، ويسعى للتعايش معها، وأوضح أن المشكلة في السودان الآن ليس استعادة التعليم؛ كون إيقاف التعليم هو واحدة من نتائج الحرب. وقال: “يجب الآن التفكير في كيفية إيقاف الحرب، وهذا ما لا تريده حكومة الأمر الواقع الآن، وتحاول فرض واقع مخيب مُتخيّل غير موجود”.

مضيفاً: “استعادة العملية التعليمية يحتاج لمسارات آمنة وبيوت آمنة ومدارس آمنة، وهذا لا يتأتى إلا باتفاق بين طرفي الحرب.. وما فعلته حكومة الأمر الواقع في الخرطوم هو ذات ما فعله كيكل في ولاية الجزيرة في محاولة لاستعادة التعليم فيها، وقد رفضنا أن يفتح كيكل المدارس بالجزيرة، لأنه حاول استغلال التعليم بفرض واقع جديد في الجزيرة للتصالح معها”.