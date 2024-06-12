المبعوث‏ الروسي: ندعم مفاوضات جدة والوساطة السعودية.. ومستعدون لتنظيم بعض اللقاءات

متابعات: السوداني

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، تأييد روسيا لمفاوضات جدة بوساطة سعودية بين الجيش والدعم السريع، موضحاً استعداد روسيا لتنظيم لقاء إذا طلب منهم ذلك.

وأشار بوغدانوف إلى ضرورة “الجلوس لطاولة المفاوضات، وقبل كل شيء، إنهاء تدمير السودان، هذا الصراع الدموي الذي يهدد بالانهيار”.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية: “لم تتوصل روسيا والسودان إلى اتفاقات محددة بشأن القاعدة الروسية على البحر الأحمر حتى الآن، والاتصالات مستمرة.. هناك اتصالاتٌ، لكن لا توجد اتفاقيات محددة، بما في ذلك من خلال الإدارات العسكرية حتى الآن، على حد علمي”.

وتعليقاً على الوضع في السودان، أشار بوغدانوف لضرورة “الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وقبل كل شيء، إنهاء تدمير السودان، هذا الصراع الدموي الذي يهدد بالانهيار”. وأضاف: “هذا كله محفوف بالمخاطر على سلامة أراضي السودان، وما ندافع عنه دائماً هو تعزيز ووحدة البلاد، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال المفاوضات”.

كما أعرب الدبلوماسي عن استعداد روسيا لتسهيل عملية التفاوض من أجل التوصل إلى حل سريع للصراع. وخلص بوغدانوف إلى القول: “نحن ندعم المفاوضات في جدة، والوساطة السعودية، ونحن أنفسنا مستعدون، إذا طلب منا ذلك، لتنظيم بعض اللقاءات”.