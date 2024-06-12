الفريق أول البرهان: قبيلة الرزيقات ليست متمردة.. والتمرُّد يُنسب لـ(آل دقلو) الذين قتلوا المواطنين وخربوا البلاد

*الصورة تظهر عضو التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات (الضيف عيسى)

بورتسودان: وجدان طلحة

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنّ قبيلة الرزيقات ليست متمردة وليست طرفاً في النزاع الذي يدور في السودان، وإنّ التمرُّد يُنسب لـ(آل دقلو) الذين قتلوا المواطنين وخربوا البلاد.

ونقل عضو التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات، الضيف عيسى عن البرهان قوله: (البرهان قال إنّ القبيلة ليست متمردة، وإنّه عمل مع أبنائها فترة طويلة)، وأضاف: تفاكرنا في مشاكل وهموم الشعب السوداني جرّاء تمرد المليشيات المتمردة.

وأعلن عيسى في تصريحات صحفية عقب لقاء عدد من قيادات قبيلة الرزيقات مع رئيس مجلس السيادة، بمبنى جهاز المخابرات ببورتسودان اليوم، وقوفهم مع القوات المسلحة حتى انتصارها في حرب الكرامة، وقال إن طموح (آل دقلو) هو الذي أدى إلى الحرب، مشيراً إلى أن ما قامت به الدعم السريع لا يمكن أن يُنسب لكل قبيلة الرزيقات.

ووصف الشعارات التي ترفعها قوات الدعم السريع حول أنّ الحرب من أجل القضاء على دولة 56 أو للقضاء على فلول النظام السابق بالكاذبة، وقال “أجدادنا هم الذين صنعوا دولة 56”.

من جانبه، دان عضو التنسيقية محمد يوسف، الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع خلال الحرب، وقال ليس لمجتمعنا مصلحة في هذه الحرب، وسنقوم بسحب أبنائنا من صفوف الدعم السريع، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية دفعت بهم للمشتركة في الحرب وهدفها هو الوصول إلى السلطة وبعدها ستستغنى عنهم ويصبحوا ضحية.

في السياق، جدّد عضو التنسيقية، حمدان آدم، وقوفهم مع القوات المسلحة في الصفوف الأمامية، وأنهم قادرون على حسم التمرُّد.