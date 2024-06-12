وزير خارجية البحرين يدعو إلى هدنة إنسانية في السودان خلال عيد الأضحى

أخبار السودان
By admin

القاهرة: متابعات

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن السودان يعاني من أزمة إنسانية عميقة، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الملايين من أبناء الشعب السوداني.
وأضاف خلال كلمته أمام الاجتماع التشاوري لاستعادة الاستقرار في السودان، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية في القاهرة أن الحاجة مُلِحّة للتوصل إلى هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى مع حشد الدعم الدولي والإقليمي للوصول إلى مفاوضات من شأنها الوصول إلى استقرار الدولة مع تقديم مبادرات اقتصادية من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد.

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