الهيئة الشعبية للعمل الإنساني تلتقي السفير السوداني بمصر

القاهرة: السوداني

أحاط رئيس مبادرة الهيئة الشعبية للعمل الإنساني بشرق السودان، صالح محمد حسب الله، سفير السودان بمصر، عماد الدين عدوي، عن طبيعة عمل الهيئة وأهدافها ودورها في دعم عمل البعثة.

وجدّد حسب الله ووفد مكتبه التنفيذي، وقوف الهيئة وتأييدها للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

وفي السياق، امتدح عدوي، دور الهيئة الشعبية للعمل الإنساني في شرق السودان ودور أبناء شرق السودان على مَـرّ العصور للمساهمة في تنمية واستقرار البلاد. وأكد انفتاح السفارة على كافة المبادرات والمجموعات وقطاعات المجتمع السوداني المتواجدة في مصر.