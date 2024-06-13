مجلس الأمن يُصوِّت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف حصار الفاشر

نيويورك: متابعات

رجّح دبلوماسيون أن يُصوِّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار صاغته بريطانيا، يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور.

كما يطالب مشروع القرار بحسب وكالة (رويترز)، بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.

وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواَ تصويتاً على المشروع بعد ظهر اليوم الخميس.

ويحتاج إقرار المشروع إلى مُوافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن، “جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمناً بالقيام بذلك”.

كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يُؤجِّج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.