عقب إطلاق سراحه من السعودية ووصوله السودان.. قائد كتيبة «البراء بن مالك» يرسل عدة رسائل

بورتسودان: السوداني

في أول تصريح له عقب إطلاق سراحه من قبل السلطات السعودية ووصوله إلى السودان، قال المصباح أبو زيد طلحة، قائد كتيبة مستنفري البراء بن مالك: “لتعلم مليشيات دقلو الإرهابية المجرمة المتمردة التي عاثت في السودان خراباً ومن عاونهم من أحزاب قحت وبائعي الوطن وضمائرهم مِن مَن لا ذمة لهم، أنّ دفاعنا عن أرضنا وأعراضنا وشعبنا وديننا تهمة لا ننكرها وتاج شرف على رؤوسنا نعيش ونحيا ونموت عليه”.

وأضاف المصباح في منشور له على الفيس بوك: (سيظل السودان واحداً موحداً، يسع الجميع.. نحن جيل جديد من الشباب السوداني الحر سنبني مستقبل هذا البلد ونبذل فيه المُهَـج والأرواح ونمضي فيه لنهضة وعزة وكرامة نستحقها.. على العهد مع شهدائنا.. راجعين نُكمل ما بدأناه.. الله أكبر الله أكبر.. تنقدّ الرهيفة.. ومن ياتو ناحية).