بسبب مخالفات الإقامة المصرية.. ضبط (7) بصات لاجئين سودانيين وترحيلهم إلى السودان

مصر: القاهرة 24

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن قنا، (7) بصات؛ تقل لاجئين سودانيين خلال دخولهم الى مصر؛ في هجرة غير شرعية على طريقي قنا الجديدة ومركز قفط عند الكيلو 10 جنوبي المحافظة.

وقال موقع القاهرة 24 الإخباري: “كانت البداية عندما تلقّت مديرية أمن قنا إخطاراً يفيد بضبط (4) بصات محملين لاجئين سودانيين بعد كمين طيبة على طريق قنا الجديدة و(3) أتوبيسات على كمين قفط عند الكيلو 10 هجرة غير شرعية”.

وأضاف: “انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكاني الواقعة وتقرر ترحليهم إلى دولة السودان عن طريق الحدود في محافظة أسوان باستخدام (3) أتوبيسات فقط تحت حراسة أمنية مُشدّدة لعدم وجود أوراق رسمية للإقامة في مصر ويوجد بعض المخالفات، لذلك قرّرت الجهات المُختصة ترحيلهم”.