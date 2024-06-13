لجنة أمن نهر النيل: تعرض قوة مشتركة لهجوم مسلح بمنطقة الباوقة

الخرطوم: السوداني

قالت لجنة أمن ولاية نهر النيل، إنّ قوة مشتركة من الأجهزة النظامية تعرّضت لهجوم مسلح أثناء قيامها بواجبها القانوني في إلقاء القبض على المتهم “م. ع. أ” المطلوب في عدد من البلاغات الجنائية، وذلك في بنطون الباوقة، عقب ذلك قامت القوة المشتركة باتخاذ التدابير اللازمة وفرضت طوقاً أمنياً مُحكماً على المنطقة، وأدت هذه الإجراءات إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر و4 مركبات استخدمها المتهم والمجموعة المتفلتة التي تتبع له في الهجوم على القوات النظامية.

وأضافت لجنة أمن الولاية في بيان اليوم الخميس أن الأجهزة المختصة حالياً تتعقّب المتهم لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة بعد أن لاذ بالفرار، علماً بأن الأوضاع الأمنية في منطقة الباوقة وكافة أنحاء محلية بربر تحت السيطرة التامة.

وأكدت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القانون فوق الجميع وأن أي محاولة للمساس بأمن الولاية ومواطنيها سيتم التعامل معها بالحسم الكامل من قبل القوات النظامية.