ياسر العطا من أم درمان: الجيش تطوّرت قدراته أضعافاً مُضاعفة عَمّا كانت عليه بداية الحرب

أم درمان: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا، أنّ القوات المسلحة أصبحت أفضل حالاً، حيث تطوّرت قدراتها أضعافاً مُضاعفة عَمّا كانت عليه بداية الحرب.

وحَيا العطا، صمود أهل الفاشر وقيادة الفرقة والقوات المشتركة، كما حَيا القادة، واصفاً إيّاهم بقلعة الشموخ.

وطمأن الجميع على حرص القوات المسلحة لحسم جرائم المليشيا المُتمرِّدة، لافتاً إلى أنّ أيِّ حل منقوص وتفاوض دون حفظ للحقوق ما هو إلّا تأجيلٌ للحرب ليس إلّا.

وخاطب العطا، اليوم، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة أم درمان العسكرية ضمن طوافه على المواقع بمناسبة عيد الاضحى المبارك. كما تفقّد المواقع العسكرية والارتكازات، مقدماً التهنئة نيابةً عن رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس. وزار الجرحى والمصابين في السلاح، متمنياً لهم عاجل الشفاء.