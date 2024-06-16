الرئيس الأمريكي: نعمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان

واشنطن: السوداني

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه وادارته يعملون للتوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان.

وأضاف بايدن في بيان له بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك: “يأتي عيد الأضحى هذا العام في وقت صعب بالنسبة للعديد من المسلمين حول العالم. وفي غزة، يعاني المدنيون الأبرياء من ويلات الحرب بين حماس وإسرائيل. لقد قُتل عدد كبير جداً من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال”.

وأكد انهم يواصلون الدفاع عن حقوق المجتمعات الإسلامية الأخرى – بما في ذلك الروهينجا في بورما والأويغور في جمهورية الصين الشعبية – التي تواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم. “إنهم، مثل جميع الناس، يستحقون أن يعيشوا حياة خالية من العنف والخوف

وشدد على إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لوضع حد للحرب، وتحرير جميع الرهائن، وتقديم الإغاثة الإنسانية، والعمل نحو حل الدولتين في المستقبل”.

يذكر ان منظمة العفو الدولية، وجّهت رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، لصمته عن مآسي الحرب المندلعة في السُّودان لأكثر من عام. وخاطبت منظمة العفو الدولية، البيت الأبيض عبر رسالة وإعلان صحفي عبر صحيفة، الواشنطن بوست، بتوقيع شركائها “منظمة هيومانيتي يونايتد، وهيومن رايتس ووتش، واللاجئين الدولية” وتحمل أكثر من 15000 توقيع تطالب الرئيس بايدن بالتحدث علناً عن السُّودان.

وطالبت آمنيستي؛ الرئيس بايدن بالمُضِي في خطوات حاسمة لحماية المدنيين في السُّودان؛ بما في ذلك التحدُّث بصورة شخصية عن السُّودان وإدانة الفظائع، والضغط على القادة الذين يغذون الصراع بانتهاكهم لحظر الأسلحة المفروض على دارفور، وإعطاء الأولوية للمساعدة المُنقذة للحياة للاستجابة للأزمة الإنسانية المتنامية بسرعة.