مجلس التعاون الخليجي: هناك حاجة ملحة لحل شامل للأزمة في السودان

متابعات: السوداني

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيدها على الحاجة الملحة للتوصل لحل شامل للأزمة التي يمر بها السودان، وحثت الأطراف في السودان على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي لبعثة تقصي الحقائق حول السودان، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ودعت دول مجلس التعاون، طرفي الصراع في السودان للالتزام بإنهاء الصراع، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023 بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشارت دول المجلس إلى قرار مجلس الأمن رقم 2724 الصادر بتاريخ 8 مارس 2024، الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

وحثت دول المجلس، الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعّال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، كما أعادت التأكيد على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والدعم والمساهمة في تخفيف معاناته.