السعودية تجدد دعمها الثابت للسودان وتدعو للحوار

متابعات: السوداني

جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم لجمهورية السودان ولشعبها الشقيق في أزمته الحاليّة التي يمرّ بها.

جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة اليوم، في حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان.

وعبر المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلق المملكة حيال استمرار العمليات العسكرية في السودان، والمعاناة الناجمة عنها، مجدداً الدعوة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيداً للتوصل إلي حل سياسي يجنب الأشقاء ويلات الحروب.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، والحفاظ على البنية التحتية، مؤكداً أن المملكة تدعو إلى حل الأزمة السودانية، حل سياسي سوداني – سوداني، يحترم وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية.

وأشار إلى أن المملكة استضافت محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان؛ من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي؛ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته، ويمكّنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرته إلى مستقبل أفضل.