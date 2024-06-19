مليشيا الدعم السريع تغتال (13) طفلة وامرأة في معسكر أبو شوك للنازحين بالفاشر

الفاشر: السوداني

كشفت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك شمال دارفور – الفاشر، عن مقتل (14) من مواطني المعسكر ضمن (13) طفلة وسيدة وإصابة (26) آخرين، نتيجة لقصف المعسكر من قِبل مليشيا الدعم السريع.

وأعلنت غرفة الطوارئ، قائمة بأعداد الشهداء بمعسكر أبو شوك وهم:

1- فاطمة محمد عثمان، العمر 30 سنة بلك 2 مربع 8 شرق.

2- مواهب يحيى محمد آدم، العمر 11 سنة بلك 2 مربع 9 شرق.

3- فريدة محمدين يعقوب أرباب، العمر 13 سنة، بلك 2 مربع 9 شرق.

4- أم الحسن محمدين يعقوب أرباب، العمر 18 سنة بلك 2 مربع 9 شرق.

5- حنان محمدين يعقوب أرباب، العمر 7 سنوات بلك 2 مربع 9 شرق.

6- نصر الدين محمدين يعقوب أرباب، العمر 9 سنوات بلك 2 مربع 9 شرق.

7- علاء الدين محمدين يعقوب أرباب، العمر 5 سنوات بلك 2 مربع 9 شرق.

8- حليمة آدم آدم، العمر 40 سنة، بلك 2 مربع 9 شرق.

9_ طيبة آدم يعقوب، العمر 22 سنة بلك 2 مربع 8 شرق.

10_ عرفة آدم زوجة حميدة، العمر 48 سنة، بلك 2 مربع 9 شرق.

11_ محاسن عبد الجبار محمد، العمر 25 سنة بلك 2 مربع 4.

12_ عائشة عبد المولى، بلك 23 غرب العمر 53 سنة.

13_ فايزة آدم منصور، بلك 23 غرب، العمر 42 سنة.

14- عائشة سليمان، بلك 22، العمر 64 سنة.