بسبب خلافه مع مذيعة بجاوية.. (البزعي) يتسبب في أزمة بالتلفزيون وبورتسودان.. والمجلس الأعلى لنظارات البجا يطالب وزير الإعلام بمغادرة البزعي لموقعة خلال 24 ساعة

بورتسودان: السوداني

قالت المذيعة، زينب أيرا، أن المدير العام للإذاعة والتلفزيون، إبراهيم البزعي، أعرب في حديثه معها عن غضبه من ارتدائها الزّي (البجاوي) بالقناة؛ وتحدث بأسلوب تفاجأت به وهدّد بطردها (فقط لهويتها – البجاوية)..!!

في وقتٍ، أمهل المجلس الأعلى لنظارات البجا، وزير الإعلام السوداني 24 ساعة، لمغادرة البزعي لموقعة كمدير لهيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية.

وقال المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية مكونات شرق في بيان له: “جاء في الأسافير رفض مدير أهم المؤسسات الإعلامية للزّي البجاوي الأصيل، عليه نوكد أن هذه العقلية التي تدعو الى التفرقة والشتات لا تمثل إلا نفسها ونحن لها. عليه نمهل وزير الإعلام 24 ساعة، لمغادرة مدير الهيئة، هذا الموقع الحسّاس الذي يريد أن يبث من خلاله سمومه المريضة، ويدعو إلى التفرقة بين تقاليد وأعراف مكونات السودان.. المرحلة الآن مرحلة رجال همّهم الوطن وليس أجندة أخرى”.

وقالت أيرا: (هويتي ليست عيباً.. أثناء وجودي بأستديوهات تلفزيون السودان، والذي يفترض أن يعبر عن كافة أطياف المجتمع السوداني بتعدّدنا المميز، دار بيني وبين السيد البزعي مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، حديثٌ أعرب فيه عن غضبه من ارتدائي الزّي (البجاوي) بالقناة وتحدث بأسلوب تفاجأت به وهدّد (بطردي) فقط لهويتي، حديث دار بحضور بعض الزملاء، الذين حاولو احتواء المواقف وتجميل كلامه بأنه (لا يقصد) ولكنه أصر على ذلك، وعموماً كان ردي “هذا الزّي هو هويتي ولن أتنازل عنه”).

وأضافت: “لم أتوقع أن استمع لحديث مِن مَن يشغل منصبا حساسا كإدارة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.. إنني افتخر (بالكربه) و(السديري) وافتخر بالتوب والجلابية والعمّة وافتخر بكل زي سوداني يعبر عن السودانيين كلهم بتنوعنا الغني، أعتقد أن ما تمر به البلاد بحاجة لتكاتفنا كسودانيين ونبذ أي فكرة تهدد وحدة بلادنا”.

على صعيد متصل، قال مقرر مجلس البجا، عبد الله أوبشار: “تظل قناعتي الراسخة بأن القوميه شعار أجوف يمارسه المتسلطون على رقابنا للاستهداف والإقصاء المتعمد، بدءاً من رأس هرم السلطة الأكبر، وكل الهاربين من خطوط المواجهة في ميادين القتال في الخرطوم. ولن تقوم للبجا قائمة إلا بتبني خط الانتفاضة لرفع كاهل الظلم ومواجهة عقلية الإقصاء العنصرية والشمولية والمركزية النتنة”.

وأدان مؤتمر خريجي شعب البجا، حديث البزعي مع ايرا، وقال: “منذ إعلان بورتسودان عاصمة إدارية، رغم وجود تقصير في كل أركان الخدمات الأساسية، لازمنا السكوت احتراماً لقواتنا المسلحة التي تحاول حمايتنا من احتلال متكامل الأركان.. إن كنتم تعلمون أن السودان متعدد الثقافات وهذه تصرفاتكم أعتقد أنكم لا تريدون الاستقرار لهذا السودان وإن كنتم لا تعلمون فهذه كارثة أكبر.. إن أغلب انتهاكاتكم ترتكب ضد النساء، وآخرها مدير مؤسسة إعلامية تمثل مرآة الوطن، يوجه بعدم لبس الزّي البجاوي، للإعلامية زينب ايرا، والتهديد المباشر أن لا تأتي إلى الهيئة بتوب كرب (الزي البجاوي للنساء) أو سيقوم بطردها..! عليه، فإننا نتيح الفرصة للجهات الحكومية لنرى إن كانت تحترم ثقافتنا ام لا، ولكل حدث حديث”.

وقال تجمع أبناء البجا بالمهجر، إنه في ظل الظروف التي يمر بها السودان والتحديات العديدة التي يواجهها، لطالما تمسّكنا بالصبر والاحترام تجاه مؤسساتنا الوطنية. لكن الصبر ليس معناه الرضوخ للظلم أو السكوت على التجاوزات التي تمس ثقافتنا وهويتنا.

وأضاف: “لقد تلقّينا بقلق شديد توجيهات المدير العام للإذاعة والتلفزيون السوداني التي تمنع المذيعة زينب أيرا من ارتداء الزّي البجاوي أثناء عملها، وتهديدها بالعقاب في حال مخالفة هذا التوجيه. نعتبر هذا التصرف تعديًا صارخًا على حقوقنا الثقافية وتهديدًا لقيمنا وتقاليدنا التي نعتز بها”.

وقال في بيان له: “إلى حكومة السودان.. إن تصرفات مدير الإذاعة والتلفزيون، تعكس إما جهلًا بتنوع السودان الثقافي، أو رغبة في زعزعة استقرار المجتمع عبر انتهاك حقوق فئاته المختلفة. نحن نرفض بشدة أي محاولة لفرض القيود على ممارساتنا الثقافية، وخاصةً عندما تستهدف النساء بشكل مباشر. نطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح وصريح يعبر عن احترامها لتنوع الثقافات في السودان ويعزز من قيم التعايش والتسامح. إننا ننتظر إجراءات فعلية تضمن حماية حقوقنا الثقافية وتصون كرامتنا”.