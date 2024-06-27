طرابلس تستضيف منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة دول المتوسط والاتحاد الأوروبي

*الصورة تظهر السفير د. فوزي بومريز

كتبت: سوسن محجوب

تستضيف طرابلس في السابع عشر من يوليو المقبل؛ منتدى الهجرة عبر المتوسط، بمشاركة دول المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وقال السفير الليبى لدى السودان د. فوزي بومريز لـ(السوداني)، إن المنتدى يهدف لبناء تكتل لدول الساحل وجنوب الصحراء؛ وذلك لعلاج ملف الهجرة غير النظامية.

وأضاف: “نأمل ان يتمكن المنتدى في طرح مقاربات شاملة تتسم بالتكامل والتعاون المشترك”، لافتاً إلى أن أشغال المنتدى، تقترح أجندة شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يشمل مشاركة دول جنوب الصحراء الكبرى ودول ضفتي المتوسط.

ويأتي المنتدى بمبادرة من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية وآثارها على دول العبور والدول المستقبلة خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في دول المهاجرين.