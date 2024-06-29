رئيس مجلس السيادة يعزي في الشهيد عباس أركو مناوي

بورتسودان: السوداني

قدم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، وأجب العزاء؛ في الشهيد، عباس أركو مناوي، الذي لبى نداء ربه شهيداً، وهو يدافع مع القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح، ويتصدى للإستهداف الذي تتعرض له مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة،

كما قدم البرهان التعزية والمواساة، لشقيقه، مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، وأهله وذويه وزملائه في الخنادق ومحاور القتال المختلفة. سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في زمرة الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

كما أدى واجب العزاء؛ بمنزل حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي بمدينة بورتسودان، الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، والفريق إبراهيم جابر، ووالي البحر الأحمر اللواء، مصطفى محمد نور، ولفيف من الوزراء والمسؤولين بالدولة والسياسيين ورجالات الإدارة الأهلية.